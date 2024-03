Dorival faz primeiro treino rápido, mas indica o que quer da seleção

A comissão técnica dividiu o grupo em dois para trabalho ofensivo e defensivo. No fim, juntou todos para atividade de manutenção da posse de bola em campo reduzido. A atividade durou menos de uma hora.

Só dois jogadores ainda não estão à disposição e chegam até terça-feira: o goleiro Léo Jardim e o zagueiro Bremer. O defensor da Juventus foi chamado de última hora por causa do corte de Gabriel Magalhães, que tem uma inflamação no tendão de Aquiles.

Dorival não quis forçar seus atletas pois a maioria atuou no fim de semana. Danilo, Pablo Maia, Lucas Paquetá, Beraldo, Douglas Luiz e Raphinha só correram em volta do gramado.

Quem fez o trabalho com bola no campo? Yan Couto, Fabrício Bruno, Murilo, Ayrton Lucas, Wendell, André, João Gomes, Bruno Guimarães, Andreas Pereira, Galeno, Savinho, Rodrygo, Pepê, Endrick, Vini Jr e Richarlison.

Em um campo anexo, o preparador de goleiros Taffarel treinou Bento e Rafael.