'Rafael-Taffarel': Goleiro realiza sonho com herói da infância na seleção

O goleiro Rafael já realizaria um sonho ao ser convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, mas será muito mais: o jogador do São Paulo vai ter a oportunidade de trabalhar com Taffarel, ídolo de infância e quem o inspirou na posição.

Rafael-Taffarel. Como o nome do atual titular do Tricolor e do campeão do mundo em 1994 tem a mesma terminação, Rafael gostava de gritar seu próprio nome em alusão a Taffarel, na mesma entonação de Galvão Bueno nas narrações da Copa do Mundo.