São Paulo: Balanço de 2023 aponta déficit de R$ 62,2 milhões

O Tricolor contraiu R$ 147 milhões em empréstimos em 2023. O clube amortizou R$ 149 milhões e alega que faz parte do planejamento de mudar o perfil da dívida da instituição.

O déficit de R$ 62,2 milhões aumentou o endividamento do clube em R$ 80 milhões. A dívida atual do clube é de R$ 666 milhões, valor que é mais alto do que os R$ 574 milhões de quando Julio Casares assumiu a presidência, mas que se atualizados pela inflação seriam de R$ 706 milhões.

O clube entende como principal motivo do déficit a opção feita por não vender jogadores para buscar títulos na temporada. De 2022 para 2023, o São Paulo aumentou o investimento em seu Departamento de Futebol justamente em R$ 62 milhões (passando de R$ 457 milhões para R$ 519 milhões).

Para 2024, o clube vê um cenário positivo com novas fontes de renda e renegociação de antigos contratos. O São Paulo trocou de patrocinador máster e aumentou em 50% seus ganhos, além de outros acordos como o naming rights do MorumBIS.

O clube já alega ter atingido neste início de ano 15% da renda total de 2023 com os acordos com Superbet, New Balance e Mondelez, além de outros ganhos como adiantamento da publicidade estática do Brasileirão, venda do volante Talles Costa, título da Supercopa, bilheteria, entre outros.