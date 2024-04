Confira quanto o São Paulo ganhou pela venda do zagueiro Beraldo ao PSG

Na última sexta-feira, o São Paulo divulgou o balanço financeiro da temporada 2023. Segundo o documento, o Tricolor embolsou R$63 milhões com a venda de Beraldo ao Paris Saint-Germain.

O time francês desembolsou R$101 milhões para contar com o futebol do jovem e promissor zagueiro. Como tinha 60% dos direitos econômicos do jogador, o Tricolor teve que repassar os outros 40% para o próprio defensor e ao XV de Piracicaba.

O time do interior paulista ficou com R$16,14 milhões, ao passo que Beraldo desembolsou R$13,45 milhões e a agência que o empresaria, R$8,96 milhões.