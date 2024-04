Cuiabá x Atlético-MG: veja informações, prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

????? Último trabalho antes da viagem pra Cuiabá, palco do jogo de amanha, pelo @Brasileirao! pic.twitter.com/INqmwdVfeK

Atlético (@Atletico) April 26, 2024





Os donos da casa não fazem bom início de Série A. O Cuiabá foi derrotado nas duas vezes que foi a campo. Além disso, a equipe vem de tropeços na Copa Verde e Sul-Americana. Para está partida, o Cuiabá terá o retorno de Deyverson. O jogador chegou a ser afastado após suposto caso de indisciplina.

Do outro lado, o Atlético-MG chega embalado para o confronto. Os mineiros ainda não perderam no Brasileiro e estão com 100% na Libertadores.

O técnico Gabriel Milito pode preservar alguns titulares para o jogo. Isso porque o Galo terá duelo contra o Sport, na terça-feira, pela Copa do Brasil.