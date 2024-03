Estaduais têm zebra laranja, gol contra bizarro e pênaltis 'na lua'

João Paulo pega pênalti, sim

Ainda no assunto pênaltis, o goleiro João Paulo, do Santos, deu uma resposta importante, no campo, para quem desconfiava da eficiência dele em disputas de pênalti.

Ele defendeu uma das duas cobranças perdidas pela Portuguesa e evitou que outra zebra aparecesse no Paulistão.

O Peixe voltou às semifinais do estadual, algo que não acontecia desde 2019. Agora, vai enfrentar o Red Bull Bragantino.

Rossi não trabalha. De novo

Rossio virou o goleiro com a maior sequência de minutos sem sofrer um gol em jogos oficiais da história do Flamengo: 965 no total — sem contar os acréscimos. Um recorde que era de Cantarele, em 1979.