Grêmio supera Caxias e chuva e sai na frente por vaga na final do Gauchão

O restante do primeiro tempo foi sem maiores chegadas, muito em função do gramado encharcado no Centenário em função das fortes chuvas na serra gaúcha.

Na segunda etapa, o Grêmio voltou melhor a campo e conseguiu conectar melhor no ataque, envolvendo Diego Costa nas tramas ofensivas. Aos 19, o centroavante sofreu pênalti de Marcelo e converteu a cobrança para ampliar a vantagem.

O Tricolor manteve o jogo sob controle a partir de então, mas levou um susto na reta final do duelo. Em uma falta pela esquerda, Caíque errou soco na saída do gol, e Du Queiroz mandou contra as próprias redes.

Restou à equipe visitante controlar o ímpeto do Caxias, que arriscava de longe e pressionava pelo empate nos minutos finais, sem sucesso.