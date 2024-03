Flamengo: como está o processo sobre o incêndio no Ninho do Urubu

Haverá oitivas também de outras seis testemunhas. Elas foram requeridas pelo Ministério Publico.

O processo continua em trâmite na 36ª Vara Criminal, com oito pessoas denunciadas. Veja abaixo a lista de nomes e cargos que ocupavam.

A primeira audiência aconteceu em agosto do ano passado. À época, foram 21 testemunhas ouvidas, dentre elas Alexandre Wrobel, ex-vice de Patrimônio do clube, e Reinaldo Belotti, atual CEO do Rubro-Negro, que compareceram nesta condição. O ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello compareceu ao TJRJ para acompanhar as oitivas.

Eram 11 denunciados no caso, inicialmente. O monitor Marcus Vinicius foi absolvido. O engenheiro Luiz Felipe e o ex-diretor da base Carlos Noval tiveram denúncias rejeitadas. O Ministério Público recorreu, mas a decisão foi mantida em março do ano passado.

Os réus no processo

Flamengo



Eduardo Bandeira de Mello - presidente do Flamengo até o ano anterior do incêndio no Ninho