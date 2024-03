Quem é Galeno, atacante convocado por Dorival para a seleção brasileira?

A CBF anunciou hoje (11) a convocação do atacante Galeno para os amistosos contra Espanha e Inglaterra, neste mês. Ele substituirá Gabriel Martinelli, que se lesionou jogando pelo Arsenal.

Quem é Galeno?

Wenderson Galeno tem 26 anos e nasceu em Barra do Corda, no Maranhão. Ele atua como atacante pelos lados do campo e atualmente defende o Porto, de Portugal.

O jogador construiu quase toda a sua carreira na Europa. No Brasil, Galeno passou pelas bases de Trindade e Grêmio Anápolis (ambos de Goiás), até ir para o time B do Porto, em 2016.