Dorival convoca Fabrício Bruno, Léo Jardim e Galeno após cortes na seleção

O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, anunciou a convocação de três jogadores para os amistosos contra Inglaterra e Espanha. Foram chamados o zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, o goleiro Léo Jardim, do Vasco, e o atacante Galeno, do Porto (POR).

Eles substituem três jogadores que foram cortados: o goleiro Ederson, do Manchester City, o zagueiro Marquinhos, do PSG, e o atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal.

Ederson foi o problema mais recente, com uma lesão muscular sofrida ao se chocar com Darwin Nuñez, do Liverpool, e fazer pênalti que gerou o empate contra o Manchester City.