Al-Nassr cai, e Super Mundial de Clubes pode ficar sem Cristiano Ronaldo

As vagas restantes estão divididas da seguinte forma: uma para o campeão da atual edição da Champions asiática e outra por ranking da Fifa. Caso o Al-Hilal vença a edição deste ano, as duas vagas ficarão para o ranking.

Seja como for, o Al-Nassr não tem mais chances. A equipe de Cristiano Ronaldo é a atual quinta colocada no ranking da Ásia, ou seja, caso o Al-Hilal ganhe a Champions e as duas vagas fiquem para o ranking, elas serão preenchidas por Jeonbuk Motors e Ulsan Hyundai, ambos da Coreia do Sul.

Cristiano Ronaldo só jogará o torneio se trocar de clube. O atual contrato do português com o time saudita vai até junho de 2025, mesmo mês em que a competição será disputada. Os jogos serão realizados entre 15 de junho e 13 de julho de 2025.

Formato do novo Mundial

A competição organizada pela Fifa será disputada pela primeira vez com 32 times no ano que vem. Os Estados Unidos sediarão a primeira edição do torneio neste formato.

Os 32 times serão divididos em oito grupos com quatro equipes cada, com elas se enfrentando em um turno único. Os dois primeiros de cada chave avançarão para as oitavas de final. O mata-mata será disputado em jogo único.