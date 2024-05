Atacante do Inter, Alario faz doações e joga futebol com vítimas da chuva no RS

O atacante Lucas Alario também deu a sua contribuição para minimizar o sofrimento das vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. O atleta do Internacional foi a um colégio na zona sul de Porto Alegre com doações e aproveitou para dar atenção àqueles que estão abrigados no local.

Bastante festejado, Alario chegou a jogar futebol com as crianças que estavam na instituição. Nas redes sociais, o Internacional destacou a ação do argentino.