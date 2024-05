Gil é poupado de viagem para Manaus e desfalca o Santos contra o Amazonas

O Santos não contará com o zagueiro Gil na partida contra o Amazonas, neste sábado, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A comissão técnica decidiu poupar o jogador de 36 anos.

Contratado neste ano, o defensor se adaptou muito rápido ao time do técnico Fábio Carille e foi titular nos 19 jogos que o Peixe disputou no ano. Destes embates, aliás, ele foi substituído em apenas dois. Em ambos os casos ele saiu já no final do segundo tempo.