FPF e clubes paulistas das Séries A, B, C e D se unem em apoio ao Rio Grande do Sul

Os clubes e a FPF também se organizam para seguir realizando coletas de itens para doação.

Além disso, jogadores dos times paulistas gravarão vídeos de apoio e incentivo a doações para as vítimas, e a FPF irá iluminar seu prédio com as cores do Rio Grande do Sul.

"A força do futebol paulista é a união dos clubes, e nós vimos essa união nos momentos bons que passamos e nas situações difíceis. Agora, cuidar das pessoas que estão sofrendo com as chuvas no Rio Grande do Sul é urgente e prioritário, e o futebol paulista tem o dever de colaborar. Por isso, FPF e todos os clubes envolvidos nas Séries A, B, C e D do Brasileiro se engajaram nessa força-tarefa", diz o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos.