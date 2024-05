Rivaldo acredita em vitória do Borussia Dortmund sobre o Real Madrid na final da Liga dos Campeões

?? See you at Wembley, @realmadrid! pic.twitter.com/9aGBu2WyMr

A lenda do Barcelona também falou sobre a disputa pela Bola de Ouro, que premia o melhor jogador da temporada, e disse que o atacante Vinicius Júnior está à frente do francês Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain.

"O Vinicius tem grandes chances de ganhar a Bola de Ouro. Ele já está muito bem, já merecia estar lá na temporada passada. Agora ele está entre os três melhores jogadores do mundo. E este ano, com o que faz no Real Madrid, com a forma como joga... tem sem dúvida boas chances de ser o melhor jogador do mundo. E vencer Mbappé nesse troféu", disse o ex-meia, que ganhou o prêmio em 1999.

Ambos atletas venceram as ligas nacionais dos países de seus respectivos times. Porém, o brasileiro conseguiu chegar à final da Champions League. Enquanto o francês foi eliminado na semifinal do torneio para o Borussia Dortmund, com uma atuação apagada nos dois jogos do mata-mata.

Nesta temporada, Vinicius Junior realizou 36 jogos na atual temporada, marcou 21 gols e distribuiu 11 assistências. Já Mbappé participou de 46 partidas, balançou as redes 43 vezes e deu dez passes para gol.