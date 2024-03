Procurador do STJD: Sem provas, Textor será responsabilizado pelo que disse

Em entrevista exclusiva ao Fim de Papo, o procurador-geral do STJD, Ronaldo Piacente, explicou a intimação para John Textor provar o que disse sobre corrupção na arbitragem brasileira.

Segundo Piacente, se Textor não apresentar provas, será responsabilizado no STJD. Em entrevista ao jornal "O Globo", o dono do Botafogo alegou ter gravações de árbitros brasileiros cobrando propina.