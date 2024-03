Palmeiras atende pedidos de Abel, mas ainda busca substituto de Endrick

O Palmeiras está satisfeito com as cinco contratações que fez na janela de transferências do começo do ano. A janela fechou ontem, e a próxima abre no dia 10 de julho. Haá, porém, uma lacuna a ser preenchida.

O que aconteceu

Palmeiras entende que conseguiu atender às exigências do técnico Abel Ferreira no planejamento para a temporada . O Alviverde fechou as contratações do lateral esquerdo/ponta Caio Paulista, o meio-campista Aníbal Moreno, o meia Rômulo e os atacantes Bruno Rodrigues e Lázaro.

Mas ainda falta um substituto para Endrick. O jovem está próximo de completar sua transferência para o Real Madrid (em julho, quando fará 18 anos), mas o Alviverde trata a reposição com cautela. O Palmeiras sabe que precisará fazer um alto investimento para contratar alguém à altura de um titular do time de Abel e não quer errar.