Santos confirma devolução de Jorge ao Palmeiras após chegada de reforço

Rodrigo Ferreira foi contratado por duas temporadas com direito de renovação por mais uma e será reposição para Aderlan. A lateral, vale dizer, não era uma prioridade do Peixe. Ferreira foi uma oportunidade de mercado.

Jorge chegou acima do peso ao Santos no início do ano e teve que correr contra o tempo para buscar a forma física ideal. Ele teve um rompimento do ligamento cruzado anterior, além do menisco na reta final do ano passado.

O Santos não desembolsou qualquer quantia em dinheiro por Jorge. O Palmeiras bancou o salário do jogador nesse período de recuperação e o Peixe só passaria a dividir os valores em caso de estreia nas competições.