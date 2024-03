Reunião entre São Paulo e Palmeiras teve pedido para olhar para a frente

Desculpas pelo quê?

Na interpretação palmeirense, por não se comportar como anfitrião.

Hino do São Paulo com volume máximo na porta do vestiário visitante. Faixas de torcida colocadas no placar eletrônico, que deveria ser um espaço institucional. Ambiente hostil desde a entrada do ônibus no estádio. Gritos sobre erros de arbitragem sem lembrar de equívocos do passado, como na Copa do Brasil de 2022, quando houve pênalti marcado a favor do São Paulo, sem checagem de impedimento de Calleri, pela arbitragem de vídeo.

Por fim, pelos gritos carregados de preconceito do diretor de futebol Carlos Belmonte em direção à arbitragem, citando o técnico Abel Ferreira com a frase "português de merda".

O São Paulo também tem suas reclamações, como não ter um camarote na parte central do Allianz Parque e ter de assistir aos jogos atrás do gol, quando o Palmeiras é anfitrião. Também lamenta não ter havido pedido de desculpas, quando o volante Danilo citou o apelido de bambi, depois da final do Paulista de 2022.

Justo pensar que o episódio de Danilo merecia um pedido formal de desculpas. Mas vale a ponderação de que um jogador de 21 anos não representa o Palmeiras do ponto de vista institucional, diferentemente de um diretor de futebol.