Leila cobra punição a diretor do São Paulo por xingamento a Abel: 'Inveja'

A presidente do Palmeiras ainda afirmou que Belmonte é persona non grata no clube e que quer proibir a entrada do dirigente em partidas no Allianz Parque. Ela também disse que espera um pedido de desculpas público de Julio Casares, e complementou que o mandatário do São Paulo não foi procurá-la.

Vi o vídeo horrível do senhor Carlos Belmonte xingando o nosso treinador. (...) Espero que as autoridades tenham uma atitude exemplar, punindo Belmonte para que isso não aconteça novamente. Vou conversar com meus advogados que eu gostaria até que ele não fosse mais no Allianz. É uma persona non grata nos nossos ambientes. Temos que coibir essa violência insana, e nós como dirigentes temos que ser os primeiros a levantar essa bandeira.

No fundo eu acho que tudo é inveja do trabalho ímpar do Abel aqui no Brasil. (...) Não existe isso no futebol brasileiro, um treinador com um trabalho tão longínquo como o Abel. É inveja. Só pode ser, não é possível, atacar gratuitamente um treinador... Se acham que o Abel está procedendo de uma forma que acham que não seja correta com a arbitragem, quem tem que dizer isso é a arbitragem, não um diretor de futebol. Leila Pereira, em entrevista à TV Globo

O que mais Leila disse

Pedido de desculpas de Casares: "Eu não tenho que procurá-lo [Julio Casares]. Ele quem tem que me procurar, eu fui desrespeitada na casa dele. Ele teria que me procurar e ainda pedir desculpas públicas. Quero desculpas públicas e o comprometimento de que isso não vai acontecer mais".

Episódio inadmissível: "Aquilo é inadmissível e eu só acredito que conseguimos coibir esse tipo de violência com punição, e tem que começar pelos dirigentes. Eles querem jogar para a torcida deles, para ficar bonito com o torcedor, só que o São Paulo não joga sozinho. Acaba incitando uma violência com os outros clubes, que o torcedor comum não tem culpa. Estamos muito revoltados e não vou admitir que alguém agrida fisicamente ou verbalmente qualquer um dos nossos profissionais".