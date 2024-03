Boa atuação de James não surpreende ansioso Carpini: 'Vejo todos os dias'

O técnico Thiago Carpini não esconde que está ansioso para ter James Rodríguez por 90 minutos no São Paulo. O comandante afirmou que vê boas atuações como a de James ontem todos os dias nos treinamentos.

James é dificil falar. Até o próprio atleta é difícil falar o quanto ele suporta. Se você falar o quanto ele quer jogar, acredito que na próxima partida ele também queira jogar mais. Se pudesse ter o James 90 minutos, claro que eu queria. O que vocês veem, eu também vejo. E vejo todos os dias. Mas o mesmo cuidado que temos com James... Exageramos um pouquinho com Lucas e perdemos por 30 dias. James não fez pré-temporada. Queremos ele mais em campo, mas precisamos respeitar o processo do atleta. Vamos ter uma semana livre, importantíssimo, se ele conseguir fazer todas as sequências, talvez melhore um pouco mais. Vai chegar um ponto que só vai melhorar jogando, mas pra chegar nisso sem risco de perder, temos que ir com um pouquinho de calma. Nas próximas rodadas, o que foi planejado pra ele já está bem definido. Evoluir gradativamente. Vai chegar um ponto que vai depender do atleta o quanto ele suportar em campo. Espera que possa acontecer rápido, tecnicamente não precisamos falar do que ele é.

Qual o plano para James?

O São Paulo prega cautela e James ainda não deve atuar 90 minutos nas próximas partidas. O clube vem sofrendo com lesões desde o início da temporada e quer evitar perder o colombiano.