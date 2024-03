Arrascaeta se vê longe da Europa e relata brincadeira de Braz sobre o Boca

O que eu posso dizer, assim, hoje em dia, pela idade que eu já tenho, é muito difícil uma equipe de grande prestígio na Europa poder investir. Porque para sair do Flamengo é difícil, a cláusula é alta. Então, ir para uma equipe que talvez na Europa não lute por coisas importantes não me motiva muito. O que sempre decidi é estar com o Flamengo lutando por coisas importantes. Obviamente as portas nunca se fecham, mas é um pouco mais difícil neste momento da minha carreira. Arrascaeta, em entrevista ao "Canal 10", do Uruguai

Brincadeira de Braz sobre o Boca Juniors

Arrascaeta também revelou uma brincadeira feita por Marcos Braz com ele sobre o interesse do Boca Juniors. O clube argentino estaria interessado na contratação do meia segundo a imprensa local.

Perguntado sobre a situação, Marcos Braz respondeu dizendo que o clube argentino teria que vender a Bombonera para contratar o uruguaio. Arrascaeta, além de relatar uma brincadeira feita pelo dirigente, também falou sobre a falta de interesse em ir para a Argentina.

Quando passei pelo Marcos Braz no vestiário, ele me disse: 'Olha que já está cancelada a minha entrada na Argentina' [...] É que na verdade na América com o Flamengo estamos sempre disputando coisas importantes. Tirando 2023, em todos os anos ganhamos campeonatos de prestígio. Aqui no Flamengo tenho contrato até 2026 e em todos anos sempre tive muitos minutos. Isso me mantém feliz e hoje em dia pesa muito.