Marlon Freitas explica choro após gol pelo Botafogo contra o Fluminense

O volante Marlon Freitas chorou ao comemorar o primeiro gol do Botafogo no clássico contra o Fluminense, no Maracanã, pela última rodada da Taça Guanabara.

O que aconteceu

O jogador acertou uma bela batida na área, após cruzamento de Raí e não segurou as lágrimas.

Na saída para o intervalo, o volante alvinegro, de 28 anos, explicou o motivo da emoção: a morte do sogro na semana passada.