Torcidas de Flu e Botafogo brigam antes do clássico; uma pessoa foi baleada

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que neste domingo (03/03), policiais militares do 16º BPM (Olaria) foram acionados devido um confronto entre torcidas na Avenida Brás de Pina, próximo a Praça do Carmo, em Brás de Pina. De acordo com o comando da unidade, policiais foram até o local onde estava ocorrendo um confronto entre torcidas. Os policiais utilizaram armamento não letal para estabilizar a situação, vindo os indivíduos a se evadirem do local. Posteriormente, os policiais foram informados de uma vítima por disparo de arma de fogo no Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde constataram que ele estava no local do confronto entre as torcidas. O policiamento foi intensificado na região. A ocorrência foi registrada na 22ª DP".