Grêmio x Guarany: veja onde assistir ao jogo do Campeonato Gaúcho

O Grêmio já está classificado para a próxima fase do campeonato e está garantido na segunda colocação, independentemente do resultado.

Classificação e jogos Gaúcho

O Guarany também está classificado e ocupa a terceira colocação.

Grêmio x Guarany - Campeonato Gaúcho

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul,

Data e Hora: 2 de março, às 16h30 (de Brasília)

Transmissão: Premiere