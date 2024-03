Pedro faz golaço, Flamengo conquista Taça Guanabara e terá vantagem na semi

Próximo jogo. Os primeiros jogos das semifinais vão ser disputados nos dias 9 ou 10 de março, e o segundo nos dias 16 e 17. Ainda não há definição das datas de cada duelo — Fluminense e Nova Iguaçu também estão classificados. Vasco e Botafogo disputam última vaga.

Classificação e jogos Carioca

Como foi o jogo

O Flamengo ditou o ritmo do primeiro tempo. A equipe de Tite, com boas tramas, chegou com facilidade ao setor ofensivo, mas encontrou dificuldades no momento de finalização das jogadas. O Madureira buscava saídas em velocidade explorando o lado direito, mas não conseguiu fazer Rossi trabalhar.

Placar aberto. O Rubro-Negro abriu vantagem no meio da etapa inicial em bonito gol de Arrascaeta. O gol deu tranquilidade, mas o time não conseguiu ampliar antes do intervalo.

Preocupação. No fim do primeiro tempo, Fabrício Bruno ficou caído no gamado após choque de cabeça na área do Madureira. Ele recebeu atendimento médico e foi substituído no intervalo. O Flamengo informou que o jogador sofreu um trauma na face fará exames complementares após a partida.

De placa. Os comandados de Tite mantiveram o ritmo no começo do segundo, e Pedro ampliou a vantagem com um golaço. Ele recuperou a bola de cabeça, aplicou um chapéu no goleiro do Madureira e bateu para o gol vazio. O Flamengo continuou à frente das ações e chegou ao terceiro gol em cobrança de falta de Léo Pereira.