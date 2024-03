Atlético-MG x Ipatinga: veja horário e onde assistir ao jogo do Mineiro

Atlético-MG e Ipatinga se enfrentam hoje (2), na Arena MRV, às 16h30 (de Brasília), pela 8ª e última rodada do Campeonato Mineiro.

O jogo vai passar na Globo MG (TV aberta), no sportv (TV fechada) e no Premiere (pay-per-view). O Placar UOL também acompanha a partida em tempo real.

O Atlético-MG está no topo Grupo B e, com um empate, se garante nas semifinais. A equipe de Felipão soma 11 pontos e vê o vice-líder Uberlândia com 8.