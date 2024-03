De Marcelo a R. Augusto, Fluminense recorre a medalhões para mudar Recopa

"Eu sei quando eu jogo bem, quando jogo mal, quando estou mal fisicamente. Comentários não vão mudar nada. Eu vejo todos os comentários. Meu Instagram está lá. Eu faço tudo o que dá para fazer e tento ser da melhor maneira possível", afirmou o lateral, dizendo que ainda tem lenha para queimar.

Já Renato Augusto e Douglas Costa são medalhões que não fazem parte do time titular ideal de Fernando Diniz e ainda estão em um período de adaptação ao estilo de jogo e formação do treinador.

"São momentos diferentes. Eu tinha um passado muito grande no Corinthians. Tinha uma responsabilidade maior natural. Chegando aqui, tem uma divisão maior de responsabilidade, uma outra forma de jogar, de treinar. Estou me adaptando ao grupo e à forma do Diniz. Minha cabeça está muito boa para no momento que entrar no jogo entrar bem. A maturidade vai ajudando. Acho que nesse momento da minha carreira eu quero isso. Comemorar títulos e buscar mais", comentou Renato Augusto, comparando o papel atual com o que executava no Corinthians.

Passada a Recopa, o Fluminense volta os olhares para o Carioca. Quer o tricampeonato. Domingo, termina a Taça Guanabara contra o Botafogo, novamente no Maracanã, e depois entra de cabeça no mata-mata.