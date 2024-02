Grêmio não recebe medalhas de vice na Recopa Gaúcha e irrita federação

Superados pelo São Luiz por 2 a 0 na Recopa Gaúcha, os jogadores do Grêmio não voltaram ao gramado para receber as medalhas de vice-campeões após o fim do jogo e irritaram a Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

O que aconteceu

Luciano Hocsman, presidente da FGF, afirmou que a atitude do Grêmio foi desrespeitosa. O dirigente ressaltou que havia torcedores do clube no estádio e disse que ficou constrangido e entristecido com o comportamento dos gremistas.

Auxiliar do Grêmio explicou que decisão foi tomada para evitar confusão. Alexandre Mendes, que comandou o time na Recopa, disse que a orientação para os jogadores não voltarem ao gramado foi por conta de um tumulto entre os atletas das duas equipes no fim do jogo.