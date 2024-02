Seleção número 1 do mundo, Suécia escapa do rebaixamento após 5 a 0

Seleção número 1 do mundo, a Suécia escapou do rebaixamento na Nations League de futebol feminino com uma vitória de 5 a 0 sobre Bósnia e Herzegovina nesta quarta-feira (28) em Estocolmo.

Desde o bronze na Copa do Mundo em agosto do ano passado, a seleção sueca não se classificou para os Jogos Olímpicos de Paris e viveu momentos de tensão no torneio continental.