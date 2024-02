Inter de Limeira x São Paulo: onde assistir e horário do jogo do Paulistão

A Inter de Limeira vem de duas partidas sem vitória. A equipe venceu o Novorizontino, mas depois tropeçou em Água Santa e Santo André e se complicou na busca da classificação no grupo C, do Corinthians.

INTER DE LIMEIRA x SÃO PAULO - CAMPEONATO PAULISTA

Data: 28/2 (quarta)

Horário: 21h35 (de Brasília)

Local: estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Transmissão: Record e Paulistão Play

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia e Alisson; Lucas, Luciano (James Rodríguez) e Wellington Rato; Calleri. Técnico: Thiago Carpini

Inter de Limeira: Max Walef; Felipe Albuquerque, Diego Jussani, Maurício e César Morais; Emerson Santos, Lima e Lucas Buchecha; Andrew, Quirino e João Felipe. Técnico: Júnior Rocha