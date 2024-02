Jogo no 'meio do mundo', 15h de viagem e 35°C: o dia na Copa do Brasil

O calendário desta quarta-feira (28) na Copa do Brasil tem 15 jogos, com direito a duelo "no meio do mundo" e apito inicial com previsão de 35°C no Rio de Janeiro.

Tem (quase) de tudo

Olaria e São Bernardo abrem a agenda do dia a partir das 15h30 (de Brasília). O horário acabou sendo ingrato com os atletas, que vão encarar um clima pouco amigável na Rua Bariri.

A previsão é de que a cidade do Rio de Janeiro, palco da partida, atinja 35° C no momento do apito inicial. Chuva? Bem difícil: não há qualquer tipo de prognóstico sobre o fenômeno.