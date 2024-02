Valencia não deixará Netflix gravar em seu estádio para filme sobre Vini Jr

Três torcedores que imitaram macaco foram identificados e banidos do Mestalla para sempre. Um processo sobre o episódio ainda está em curso.

Normalmente, a decisão sobre filmagens não é do clube, mas da Liga Espanhola. De acordo com o Marca, porém, o Valencia decidiu proibir a entrada da equipe da produtora Conspiração para preservar a imagem do clube, devido aos episódios envolvendo o atleta no último jogo.

O Real Madrid é o líder do Campeonato Espanhol com 65 pontos, seis a mais que o vice-líder, o Girona. Já o Valencia está no meio da tabela, em nono lugar, com 36 pontos.