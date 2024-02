Presidente de clube qatari entra em campo para reclamar de pênalti; veja

O sheik Khalifa bin Hassan Al-Thani, presidente do Al-Wakrah, da primeira divisão do Campeonato Qatari, invadiu o campo, ontem (25), para protestar com o árbitro por conta de um pênalti marcado contra o time dele, que jogava em casa contra o Al-Sadd.

COBRARON PENAL Y ENTRÓ EL PRESIDENTE EL EQUIPO A PROTESTAR 😳



Pasó en Qatar 🇶🇦

pic.twitter.com/MYyks7QZfJ -- Fodboldworld (@fodboldword) February 25, 2024

O que aconteceu

O jogo ficou parado por mais de cinco minutos por conta da invasão. O pênalti, fruto de um toque da bola no braço do zagueiro, foi confirmado - com o auxílio do VAR - aos 20 minutos do segundo tempo. Ele só foi cobrado aos 25.