Pouso Alegre x Cruzeiro: onde assistir e horário do jogo pelo Mineiro

O Cruzeiro enfrenta o Pouso Alegre hoje (25), às 11h (de Brasília), no Parque do Sabiá, em Uberlândia, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro.

A partida entre as duas equipes será transmitida pelo Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha o jogo em tempo real.

O Cruzeiro tenta se recuperar do baque sofrido. Apesar da boa campanha no Estadual, a Raposa vem de uma derrota para o Sousa-PB, resultado que causou a eliminação na primeira fase da Copa do Brasil.