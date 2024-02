Guarani x São Paulo: onde assistir e horário do jogo do Campeonato Paulista

O São Paulo visita o Guarani na tarde de hoje (25), às 18h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela décima rodada do Paulistão.

A partida terá a transmissão da Record, na TV aberta, do DSPORTS (Skt+) e do pay per view Paulistão Play. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Tricolor paulista vem de três jogos sem vencer. A equipe de Thiago Carpini perdeu para Ponte Preta e Santos, além de empatar com o Red Bull Bragantino.