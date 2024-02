Gremistas reclamam de Gre-Nal sem VAR e Renato fala em pênalti fora da área

O Gre-Nal 441, hoje (25), com vitória do Inter por 3 a 2, teve uma singularidade: foi o primeiro sem VAR desde 2020. Depois da partida, o treinador Renato Portaluppi e Alberto Guerra, presidente do Grêmio, reclamaram de lances polêmicos e disseram que o árbitro de vídeo fez falta na partida.

O que aconteceu

"Com o VAR, o resultado seria diferente". Renato Portaluppi apontou vários lances que, na opinião dele, seriam diferentes com o VAR e mudariam o rumo do jogo. O técnico viu uma falta na origem do primeiro gol do Inter e um pênalti não marcado para o Grêmio no segundo tempo.