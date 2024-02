Carioca: Nova Iguaçu vence, e Vasco e Botafogo disputam última vaga na semi

Com o resultado, o Nova Iguaçu chegou a 21 pontos, mantendo a terceira posição da Taça Guanabara. Além disso, a equipe já se garantiu nas semifinais do Carioca.

Com a classificação do Nova Iguaçu sacramentada, Vasco, com 19 pontos (4º), e Botafogo, com 17 (5º), disputam a última vaga.

Classificação e jogos Carioca

Flamengo e Fluminense, ambos com 21 pontos, líder e vice-líder, respectivamente, também já estão classificados. As equipes se enfrentam nesta rodada.

Como fica a situação de Vasco e Botafogo

A situação do Botafogo é mais difícil. O time alvinegro precisa vencer o Fluminense fora de casa na última rodada e torcer por um tropeço do Vasco. Qualquer tropeço é suficiente, pois o Botafogo ultrapassaria o cruzmaltino no número de vitórias em caso de igualdade de pontos.

O Vasco depende apenas de si. O time cruzmaltino, que joga em casa na última rodada, só precisa vencer a Portuguesa-RJ, independente do resultado do Botafogo. Se perder ou empatar, os comandados de Ramón Díaz ainda avançam em caso de tropeço do Botafogo.