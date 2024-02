Carille promove mudanças no ataque e esboça Santos contra São Bernardo

O técnico Fábio Carille fez novos ajustes no time titular do Santos para enfrentar o São Bernardo amanhã no MorumBis, às 11h, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

Giuliano está de volta ao time titular. O meia demonstrou condições ao longo da semana de ir para o jogo e deve sair jogando. Recuperado de lesão, o meia é um dos pilares do setor.