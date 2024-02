Barcelona x Getafe: horário e onde assistir ao vivo ao jogo do Espanhol

Barcelona e Getafe se enfrentam hoje (24), no Estádio Olímpico Lluís Companys, às 12h15 (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol.

O jogo vai passar tanto na ESPN (TV fechada) quanto no Star+ (streaming). O Placar UOL também acompanha a partida em tempo real.

O Barcelona ocupa a 3ª posição na tabela com 54 pontos, dois atrás do Girona e oito do líder Real Madrid. A equipe, que ainda briga pelo título, acumula uma sequência de cinco duelos sem perder — contando um compromisso da Champions League.