Novo dono planeja barca de saída no United com Casemiro e estrelas

Imagem: Alex Dodd - CameraSport via Getty Images

O Manchester United vai passar por uma reformulação no elenco na próxima temporada, com a saída planejada de pelo menos 12 jogadores, incluindo Casemiro.

O que aconteceu

O novo dono do clube, Jim Ratcliffe, tem como prioridade reconstruir o elenco considerado "desgastado". Ele adquiriu recentemente 27,7% das ações e terá o controle do futebol. Essa informação é do jornal britânico 'Daily Mail'.