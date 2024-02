Gusttavo Lima, Ana Castela e mais: sertanejos invadem futebol brasileiro

A recepção da torcida e da cidade à parceria foi extremamente positiva. A cidade está eufórica com a repercussão que ocorreu após o anúncio do cantor. Os jornais locais destacaram a chegada daquilo que foi descrito como nossa 'maior contratação', e toda a comunidade está ansiosa pelas mudanças que estão acontecendo. A parceria com Gusttavo Lima trouxe uma onda de entusiasmo e expectativa para o clube e para a cidade, e a torcida está entusiasmada com as perspectivas positivas que essa colaboração pode trazer para o futuro do time Leonardo Franchi, consultor de Negócios da SAF do Paranavaí

Impulso para sonhos

Gusttavo Lima já se reuniu com Spadotto para tratar do futuro do Paranavaí. O encontro ocorreu na final da Copa São Paulo. Entre as ideias, foram estabelecidas campanhas de marketing e ações futuras.

A meta é construir um CT de alta qualidade, impulsionar a equipe nacionalmente e crescer dentro de campo. O passo inicial é atingir a elite do futebol paranaense, em seguida estabelecer um calendário nacional com Copa do Brasil e Série D e já sonhar com a elite.