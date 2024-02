Corinthians: Três motivos para acreditar na vitória e dois para desconfiar

"Amuleto" no gol: Carlos Miguel deve ser o titular, já que Cássio se recupera de trauma no quadril. Com o goleiro de mais de dois metros de altura em campo, o Alvinegro paulista nunca perdeu: são nove vitórias e dois empates, com apenas cinco gols sofridos. Ele atuou duas vezes em 2022, conquistando dois triunfos, e participou de nove partidas no ano passado.

Adversário oscila: Enquanto o clube do Parque São Jorge se ajeitou, o Cianorte passa por turbulência. Após começo embalado no Estadual, a equipe paranaense venceu apenas um de seus últimos sete compromissos, tendo sido vazada em todos esses jogos.

António Oliveira, técnico do Corinthians, passando instrução a Yuri Alberto em treino Imagem: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Improvisação no ataque: Com Pedro Raul e Yuri Alberto se recuperando de lesões, o Corinthians fica com poucas opções de centroavante. António Odeve improvisar Romero como 9 e promover a entrada de Pedro Henrique na ponta. Os jovens Giovane e Arthur Sousa também foram testados na posição nos treinos, mas devem ficar como alternativa no banco.

Lembrança ruim: A última vez em que o clube visitou o Cianorte, em 2005, não terminou bem. O Corinthians foi dominado e perdeu por 3 a 0. Na volta, conseguiu reagir e avançou após vencer por 5 a 1, mas uma derrota no jogo de ida neste ano eliminaria o Alvinegro, já que será confronto único — o clube do Parque São Jorge tem a vantagem do empate.