LDU x Fluminense: horário e onde assistir ao jogo da Recopa Sul-Americana

LDU (EQU) e Fluminense se enfrentam hoje (22), às 21h30, no Estádio Casa Blanca, no primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. A volta será no dia 29, no Maracanã.

A partida terá transmissão da ESPN, na TV fechada, e Star+, por streaming. O Placar UOL também acompanha em tempo real.

O Tricolor chega à disputa como campeão da Libertadores de 2023. A equipe carioca venceu o Boca Juniors, da Argentina. A LDU levantou o título da Sul-Americana, após final com o Fortaleza.