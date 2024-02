Keno é titular no Fluminense contra a LDU no jogo de ida da Recopa

O atacante Keno será titular no Fluminense para o jogo contra a LDU, no confronto de ida pela Recopa Sul-Americana. A partida em Quito, no Equador, começa às 21h30 (de Brasília).

O que aconteceu

Keno foi poupado nos últimos jogos por causa de dores no calcanhar esquerdo, mas viajou, treinou ontem e foi escalado por Fernando Diniz.