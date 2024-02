Fluminense vê traumas contra LDU no passado e rejeita vingança na Recopa

"Foram dois jogos há muitos anos atrás. A equipe de hoje é completamente diferente daquela. A gente não olha para trás. Assim como a gente disputou a final da Libertadores e não trouxe peso algum para nós. São momentos diferentes, pesos diferentes. A gente está preparado", disse o presidente tricolor.

O cartola não foi a Quito desta vez. Ficou no Brasil porque tem compromissos no clube, como fechar orçamentos e reuniões sobre venda de direitos de transmissão envolvendo a Liga Forte União.

Para o jogo de volta, inclusive, a perspectiva no Maracanã é de um gramado melhor. E aí, isso facilita para o time de Fernando Diniz.

"O gramado do Maracanã vai melhorar ao longo das semanas. É uma questão técnica antiga, que é a incidência de raios solares. O campo ficou parado por muito tempo e mesmo assim não está 100% ainda. Mas a gente acredita que mais umas duas, três semanas o gramado estará impecável. Já estará bem melhor na final da Recopa", prometeu o presidente.

E a visão dos jogadores?