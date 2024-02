Scarpa acredita em ressarcimento de William após golpe: 'Nada mais justo'

Gustavo Scarpa, jogador do Atlético-MG, está processando William Bigode e as empresas envolvidas em um caso de criptomoedas.

O que aconteceu

"Desde quando avisei que iria entrar com processo, ele [William] parou de me responder. Já tive várias decisões favoráveis no processo. Mas estão faltando passos burocráticos, que levam certo tempo. O andamento do processo está muito favorável. Não é para menos", disse em entrevista a Rádio Itatiaia.

"Acredito muito que serei ressarcido de toda a grana que perdi. Nada mais justo. Aguardando e em cima do advogado. É contra o William, contra a empresa do William, contra a empresa de criptomoedas", completou o jogador.