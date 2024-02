Champions: Inter conta com brilho de atacante reserva e vence Atlético

A Inter volta a campo no próximo domingo (25), às 14h (de Brasília), quando visita o Lecce. O jogo é válido pelo Campeonato Italiano.

O Atlético de Madri, por sua vez, tem o Almería como próximo adversário, no Campeonato Espanhol. Os comandados de Simeone entram em campo no próximo sábado (24), às 17h (de Brasília).

Inter e Atlético voltam a se enfrentar no dia 13 de março para decidir a vaga nas quartas de final, com vantagem do empate para os italianos. O jogo será no estádio Civitas Metropolitano, em Madri, na Espanha, às 17h (de Brasília).

Como foi o jogo

O jogo começou nervoso e disputado no meio-campo. As defesas foram superiores no início da partida. A Inter tomou a iniciativa da partida, mas não conseguiu ameaçar, enquanto o Atlético dominou a posse de bola, mas foi igualmente ineficaz.

A Inter cresceu na reta final do primeiro tempo. A primeira finalização do jogo no gol aconteceu apenas aos 36 minutos, com Lautaro Martínez obrigando Oblak a fazer boa defesa. Na sequência, o goleiro esloveno voltou a ter trabalho em chute de Marcus Thuram. Sommer, arqueiro da Inter, foi um espectador de luxo nos 45 minutos iniciais.