Yuri Alberto é top 5 entre maiores artilheiros sub-23 por clubes no mundo

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, está entre os cinco maiores artilheiros por clubes com menos de 23 anos do mundo. Ele é o quarto colocado, com 70 gols. O levantamento foi feito pela plataforma "Sofascore".

O que aconteceu

À frente de Rodrygo, atrás de Vinícius Junior. Os atacantes do Real Madrid também estão no top-5. Vini Jr é o segundo, com 90 gols, enquanto Rodrygo é o quinto, com 69 bolas na rede.

Haaland lidera com sobras e companheiro de City completa a lista. O norueguês tem 228 gols, enquanto o inglês Phil Foden, que também é comandado por Guardiola, tem 75.