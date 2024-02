Fabrício Bruno cita seleção e explica renovação com Fla: 'Fazer história'

O que mais ele disse?

Renovação: "Um motivo de extrema felicidade. Gostaria de agradecer ao presidente, Braz, Spindel, Belotti e Diogo pela confiança. Lembro quando meu telefone tocou no dia 6 de fevereiro de 2022 com o Braz me ligando, era um convite irrecusável. Uma parceria de sucesso, foi um primeiro ano de muito sucesso. Grato pela renovação, espero performar para conquistarmos títulos."

Convocação: "Falar de seleção é sempre um privilégio. Para eu estar lá tenho que estar performando no clube. Se o treinador achar que eu mereço, vou ficar feliz. Sou um cara de grupo, para viver o que vivo, preciso de todos. Nunca vou pensar só em mim. Conquistando vitórias e sendo campeões o individual aparece. É algo que sonho, um projeto para a carreira. Continuar trabalhando e me dedicando para, na hora que aparecer, estar preparado."

Léo Ortiz: "Sobre negociação talvez os dirigentes possam falar melhor. Falando dele, é um grande jogador, trabalhei com ele dois anos, chegamos juntos na final da Sul-Americana, extremamente amigo e parceiro, me dou bem no dia a dia. No clube temos ótimos zagueiros, dedicados ao clube. Qualquer tipo de contratação vem para agregar. Queremos estar no clube pela grandeza e tudo que proporciona. Com certeza se vier vai ser bem acolhido por todos".

Jogo especial e para esquecer: "Um jogo inesquecível foi o contra o Athletico no dia dos pais, fiz um gol, para mim é um momento único. Ter meu pequeno acompanhando na arquibancada, meu pai pela TV. É algo que nunca vou esquecer. E uma partida para esquecer acho que não coloco individualmente, mas coletivamente. Quando as coisas vão bem não sou o herói, mas também não sou o vilão quando vão mal. Isso acontece, não é por causa de um treino ruim ou jogo que sou o pior. Mas um jogo que lembro é a eliminação contra o Olimpia no Paraguai, na Libertadores. Nada deu certo. Queremos apagar isso e conquistar mais coisas esse ano"

Anos de Flamengo: "O tempo passa, cheguei com 26 anos e agora tenho 28. Extremamente feliz por tudo que venho conquistando. Nada foi fácil, tudo com muito trabalho e suor. Espero que a gente possa conquistar coisas boas para comemorar lá na frente".